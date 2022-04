Ukraine : le Shakhtar Donetsk termine en tête... sans être champion

Alors que le Championnat ukrainien est arrêté depuis le mois de février dernier en raison de l'invasion russe dans le pays, l'assemblée générale des clubs de l'UPL (première division ukrainienne) a décidé de mettre un terme au Championnat, sans désigner de vainqueur. Premier au moment de l’arrêt du championnat, le Shakhtar ne se verra donc pas remettre de titre. Les équipes qui occupent actuellement les premières places participeront à la Ligue des Champions, à savoir le Dynamo Kiev et le Shakhtar. Le Dnipro-1 participera à la prochaine Ligue Europa, alors que le Vorskla Poltava et Zorya Louhansk iront en Ligue Europa Conférence. De plus, il n'y aura pas de relégation à l'échelon inférieur pour cette saison.

«Le 26 avril, l'assemblée générale des clubs de l'UPL a eu lieu. Les clubs ont soutenu la proposition de mettre fin à la Ligue de la saison 2021/22, car le championnat ne peut pas être gagné. Le classement est enregistré au 24 février 2022. On se rappellera qu'au moment de l'arrêt du championnat, le Shakhtar était en tête de l'UPL avec 47 points. Le poursuivant le plus proche du Dynamo avait 45 points. La décision correspondante a été soumise pour approbation au comité exécutif de l'Association ukrainienne de football», précise un communiqué publié par le Shakhtar.