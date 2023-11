PSG : Donnarumma revient sur les sifflets de San Siro

La semaine dernière, l’AC Milan a frappé un grand coup en s’imposant à domicile face au Paris Saint-Germain (2-1). Outre la belle performance collective des hommes de Stefano Pioli, c’est le public présent à San Siro qui s’est aussi distingué, en réservant un accueil particulier à Gianluigi Donnarumma, lui, l’ancien enfant du club. Hué à chaque prise de balle, le portier parisien n’a pas non plus sombré face à la pression, lui qui est d’ailleurs en grande forme ces derniers temps.

Alors qu’il retrouve l’Italie pour la trêve internationale, le gardien de but est revenu sur les sifflets à San Siro. «Ce n’était pas facile en octobre 2021 et ça n’a pas été facile maintenant. Sur le terrain, vous essayez de ne vous laisser distraire par rien, vous essayez de donner le meilleur de vous-même. Après le match, vous ressentez davantage les effets, vous libérez certaines émotions, mais sur le terrain, on essaie de ne pas être affecté», raconte-t-il.