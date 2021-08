FC Barcelone : Alex Collado décide de rester

Alors que le FC Barcelone avait annoncé libérer Alex Collado pour préparer un prêt, Sport annonce que le milieu offensif de 22 ans a finalement décidé de rester en Catalogne pour la saison à venir. Il voudrait montrer sa valeur à Ronald Koeman et tenter de se faire une place dans le groupe de l'entraîneur néerlandais. La préparation étant terminée, il devra tenter de gratter du temps de jeu dès le début de la saison s'il souhaite entrer dans la rotation de son effectif. Une réunion serait même prévue entre Collado, Koeman et Mateu Alemany, directeur général du club, pour discuter de l'avenir de l'Espagnol et du rôle qu'il peut espérer dans les plans du Batave.

Plusieurs clubs étaient intéressés par la venue d'Alex Collado sous la forme d'un prêt : si l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore le Real Betis étaient mentionnés par la presse espagnole comme potentiels concernés, le Club Bruges était en pole pour enrôler le numéro 10 du Barça B la saison dernière, en vain. Le produit de la Masia ne souhaitait pas quitter Barcelone sauf pour un autre club qui dispute la Ligue des Champions.