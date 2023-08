L’OL se fait prêter Mama Baldé

La suite après cette publicité

L’été devient de plus en plus chaud du côté de l’Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens qui ont déjà recruté Clinton Mata, Skelly Alvero, Duje Caleta-Car, Jake O’Brien et Ainsley Maitland-Niles cet été, viennent d’annoncer une sixième arrivée estivale. Efficace la saison dernière en Ligue 1 avec Troyes, Mama Baldé arrive tout droit de Ligue 2.

L’avant-centre bissao-guinéen avait fait trembler les filets à 12 reprises en 34 rencontres tout en délivrant 4 offrandes. Des statistiques plutôt probantes au sein d’une équipe qui a été reléguée. L’ancien du Sporting CP et de Dijon qui était dans le viseur de Leicester va donc poursuivre l’aventure dans l’élite française.

Une option d’achat de 8M€

L’Olympique Lyonnais a su décrocher la mise dans ce dossier en trouvant un accord avec l’ESTAC pour un prêt de Mama Baldé. Une option d’achat de 8 millions d’euros est également inscrite dans ce dossier. Avec cette arrivée, l’Olympique Lyonnais va pouvoir densifier son secteur offensif aux côtés de Rayan Cherki, Amin Sarr, Tino Kadewere, Jeffinho et Alexandre Lacazette.

Tout en attendant l’issue du dossier Bradley Barcola. Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée du joueur : «l’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée en prêt de l’attaquant bissau-guinéen de Troyes, Mama Baldé, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 2M€ est assorti d’une option d’achat de 6M€ à laquelle pourrait s’ajouter un bonus de 500K€ ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente.»