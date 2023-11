Lens : les vérités troublantes de Nampalys Mendy sur son été agité

Ce mercredi, le RC Lens a rendez-vous avec son destin en Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse du PSV Eindhoven, les Nordistes ont l’opportunité de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, une première dans leur histoire, en cas de victoire sur les Néerlandais. Une défaite du club français redistribuerait les cartes dans le Groupe B. L’occasion pour Nampalys Mendy de disputer pour la quatrième fois une rencontre de C1. En marge du coup d’envoi au Philips Stadion, le Sénégalais s’est confié sur les semaines terribles qui ont précédé son arrivée dans l’Artois en tant que joker, trois jours après la fermeture du marché des transferts. Pour rappel, l’ancien Monégasque était libre depuis la fin de son bail à Leicester, club avec lequel il n’a pratiquement pas joué la saison dernière.

«J’ai connu des moments vraiment pas faciles… Cet été, j’étais seul à Toulon, avec un préparateur physique. J’ai eu quelques sollicitations, mais pas forcément ce que je voulais. J’ai eu envie de baisser les bras parfois. Mais je me suis accroché. Je n’ai jamais eu peur de devoir arrêter ma carrière mais je craignais de devoir m’engager dans un club par défaut», a lâché le principal intéressé dans les colonnes de L’Equipe avant de révéler au quotidien sportif qu’il ne comptait pas signer en faveur du RC Lens à l’origine : «Le premier contact a eu lieu en milieu de mercato. Mais après, plus de retour. Lens est finalement revenu fin août. J’ai parlé avec Grégory Thil (directeur technique), mais j’étais encore perplexe. La Ligue 1, je connaissais déjà et c’était non, c’était catégorique dans ma tête. Je voulais plutôt continuer à l’étranger. Mais j’ai parlé avec le coach, et tout s’est accéléré, tout s’est éclairé.»