EdF : Didier Deschamps s’explique pour le capitanat

Ce lundi, Didier Deschamps est sorti du silence pour évoquer la polémique Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a profité de cette mise au point sur les médias de la FFF pour expliquer comment il allait choisir son capitaine en l’absence du Madrilène et de son ancien vice-capitaine, Antoine Griezmann. «C’est dans ma tête, bien évidemment, mais comme je le fais à chaque fois, l’important, c’est de pouvoir en discuter avec les joueurs qui peuvent être concernés. Évidemment, avec l’absence de Kylian, capitaine, et d’Antoine qui était vice-capitaine, sur ces deux rassemblements, il y en aura d’autres, forcément. Après, c’est une responsabilité momentanée entre des joueurs qui peuvent l’être. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui peuvent être des leaders sans forcément avoir le brassard de capitaine. Le manque d’expérience ou de vécu ne va pas dans le bon sens…»

Il poursuit : «il y a le nombre de sélections et l’ancienneté, qui n’est pas forcément un critère déterminant pour moi. C’est plus la capacité que certains ont à avoir des responsabilités sur le moment, sans que ça puisse modifier leur comportement ou leurs performances. C’est surtout ça, d’où l’importance pour moi de bien connaître les joueurs sur le plan humain, leur caractère, leur sensibilité par rapport au groupe qui est là sur ce rassemblement.» D’après RMC Sport, c’est Mike Maignan qui devrait hériter du brassard et des responsabilités durant ce mois d’octobre.