Équipe de France : Didier Deschamps lâche ses vérités sur l’affaire Mbappé

Le cas Mbappé fait couler beaucoup d’encre. Absent du rassemblement de l’équipe nationale, mais disponible pour jouer avec le Real Madrid, le Bondynois n’a pas échappé à la critique, notamment en raison de son statut de capitaine des Bleus. Face à la polémique, le président de la FFF, Philippe Diallo a dû sortir du silence hier soir. Une sortie médiatique dans laquelle il ne s’est pas attaqué à Mbappé, mais plutôt à son club, le Real Madrid. Quelques heures plus tard, c’est au tour de Didier Deschamps d’évoquer le sujet.

Le sélectionneur national n’a pas donné de conférence de presse ce lundi, mais il a profité des canaux de la FFF pour exprimer son avis sur la question. « Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Il faut voir ça de manière plus générale. (…) Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l’équipe de France, divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier non plus que l’employeur c’est le club, ce n’est pas la fédération », a-t-il déclaré dans un entretien diffusé sur la chaine YouTube de la FFF, avant de poursuivre.

« Le plus important, c’est le joueur »

« Je fais en sorte, de par la relation que j’ai avec les joueurs, d’échanger avec eux. Pour moi, le plus important c’est l’intérêt du joueur, je sais très bien qu’il ne va pas aller contre son club, il n’a pas envie d’aller contre la sélection non plus. Après discussion, faire en sorte de privilégier l’intérêt du joueur, sans le mettre en difficulté ». Cependant, le staff des Bleus et la FFF ont été accusés de se coucher un peu trop facilement face aux requêtes de la Casa Blanca. Des critiques survenues après avoir vu Mbappé jouer ce week-end face à Villarreal alors qu’il avait renoncé aux Bleus. Mais pour Deschamps, il n’a jamais été question de faire une fleur aux Merengues.

« Après, il peut y avoir des interprétations, mais c’est valable pour tous les clubs. S’il y a des joueurs qui sont en situation où il peut y avoir des soucis sur le plan physique, de tout temps, ils (les clubs) ont été réfractaires à ce qu’ils puissent aller en sélection et prendre des risques. Je ne suis pas là pour prendre des risques. Pour moi, discuter avec eux et avoir des éléments sur le plan médical, m’amène à prendre la meilleure décision pour le joueur parce que pour moi, le plus important, c’est le joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent, mais forcément la surcharge du calendrier amène les clubs qui, je le répète, sont les employeurs, à être de plus en plus vigilant par rapport à la situation des uns et des autres ». C’est dit.