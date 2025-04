LdC : les prix des billets pour la finale sont connus

Amis parisiens, soyez prévenus. Si vous voulez aller à Munich, il va falloir payer le prix fort ! Les prix des billets pour les finales européennes de cette saison ont désormais été annoncés ce lundi. La finale de la Ligue des Champions est au prix de 70 euros pour la place la moins chère, et jusqu’à 960 euros pour la plus chère. Chaque équipe finaliste disposera de 18 000 billets pour ses groupes de supporters. La vente des billets pour les trois prochaines finales des compétitions masculines de l’UEFA (Ligue des Champions, Ligue Europa, Conférence Ligue) a commencé exclusivement sur le site Web de l’UEFA et se poursuivra jusqu’au 11 avril à 11 heures.

La suite après cette publicité

Les billets disponibles dans la catégorie la plus abordable, «Fans First», seront réservés exclusivement aux supporters des clubs qui s’affronteront lors des différentes finales européennes. Cette initiative démontre l’engagement de l’UEFA à travailler avec les clubs et les organisations de supporters pour garantir que les plus grands événements du football européen restent accessibles et abordables pour les fans des clubs concernés.