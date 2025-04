PSG : Ronaldinho est fou d’Ousmane Dembélé

Cette saison 2024/2025 est celle de la révélation pour Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Souvent considéré comme un talent fou du football, le natif de Vernon était également critiqué pour son incapacité à être décisif. Cette fois, avec 32 buts et 8 passes décisives en 40 matches, « Dembouz » fait taire ses détracteurs. Et il y a un ancien du PSG qui l’adore : Ronaldinho.

«Je n’aime pas beaucoup comparer. Je regarde surtout dans mes anciennes équipes et celles qui sont encore en course en Ligue des champions. Il y a Ousmane Dembélé au PSG. J’aime beaucoup. Il a un style un peu brésilien ! Il est déroutant, il invente, il provoque. Il est souvent illisible et, en plus, il marque beaucoup de buts. Il est en train de se révéler, d’éclater dans un rôle différent de celui du PSG l’année dernière ou encore de Barcelone auparavant», a-t-il déclaré à L’Équipe.