Corinthians : Memphis Depay provoque un séisme au Brésil

Memphis Depay pensait retrouver du plaisir en s’exilant au Brésil, mais le Néerlandais est finalement hauteur d’une grosse polémique chez les Auriverde. Il y a quelques jours, l’ex-capitaine de l’OL a connu son premier grand succès avec les Corinthians, décrochant son premier titre sous ses nouvelles couleurs, mais ce succès est passé au second plan puisqu’il a agacé les joueurs de Palmeiras en temporisant et en posant ses pieds sur le ballon encore en jeu, déclenchant une bagarre générale, puis un scandale médiatique.

Les joueurs et ex-joueurs appellent au retrait de la règle

À tel point que la CBF soit intervenue en attestant que «le Comité d’arbitrage de la CBF a demandé aux arbitres, après avoir identifié l’attitude susmentionnée, de la sanctionner par un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse, à exécuter à l’endroit de l’infraction, et d’avertir le contrevenant par un carton jaune», précise un nouveau règlement du Championnat brésilien. Plusieurs joueurs, à l’instar de Neymar ont crié au scandale à la suite de cette décision : «le football devient de plus en plus ennuyeux…», a expliqué le joueur de Santos.

En effet, beaucoup espèrent que la CBF va rétropédaler et supprimer cette règle. «Ce que nous ne pouvons pas perdre au Brésil, c’est la joie de jouer au football. Le Brésil est cinq fois champion du monde grâce à la joie de jouer au football. Je trouve ça absurde, je ne suis pas d’accord», explique l’ex-international Felipe Melo. «Pourquoi les joueurs n’ont-ils plus la même personnalité ? Encore une (règle) qui gâche le plaisir de notre football ! Ça fait partie du jeu. punir (celui qui a le ballon) ??? Bref…», a également précisé Denilson, vainqueur de la Coupe du monde 2002 avec la Seleçao.

Memphis Depay critique la CBF

Ce lundi, Memphis Depay est sorti du silence via un long communiqué où il explique être «venu au Brésil pour vivre le Jogo Bonito de mes propres yeux. Le football brésilien est en plein essor… et mérite une visibilité mondiale ! La joie et la passion que nous exprimons sur le terrain ne devraient pas connaître de limites. Concentrons-nous sur les règles qui peuvent améliorer le sport et concentrons-nous sur l’aspect commercial du football qui profite aux clubs, aux supporters et aux joueurs au lieu de ces décisions stupides», a-t-il lâché sur ses réseaux sociaux.

Plusieurs autres voix s’élèvent pour dénoncer ce genre de gestes sur le terrain, estimant qu’ils ne sont pas utiles et encouragent à faire disjoncter l’adversaire. «Le joueur qui monte sur le ballon viole l’éthique. Le regretté Socrates était opposé à ce genre de moquerie. Il disait que c’est une chose d’essayer de déstabiliser l’adversaire par un dribble, mais une autre de se moquer de lui», raconte une tribune dans UOL Esporte. La polémique n’est pas prête de s’arrêter au Brésil.