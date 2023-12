L’Inter Miami officialise l’arrivée de Luis Suárez

C’était dans les tuyaux depuis des semaines, c’est désormais officiel. Libre depuis la fin de son contrat avec Gremio au mois de décembre, Luis Suárez était cité avec insistance du côté de l’Inter Miami, club de ses ex-coéquipiers au Barça Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Si l’hypothèse d’une fin de carrière liée à ses problèmes de santé avait également fait surface, l’Uruguayen a mis fin au suspense. Ce vendredi, le club floridien a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 36 ans dans ses rangs.

«Bienvenue à Luis Suárez dans le rêve de Miami. Il n’y a rien de plus beau que de jouer avec ses amis», a publié le club sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une photo des maillots de Sergio Busquets, Jordi Alba et bien évidemment la star de l’équipe Lionel Messi. Sur son compte, l’intéressé a également livré ses premiers mots : «j’ai hâte de commencer et suis prêt à travailler pour que le rêve de gagner plus de titres avec ce grand club devienne réalité». Une nouvelle arrivée qui devrait en tout cas insuffler un vent de nostalgie chez les supporters du Barça.