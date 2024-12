Mercato : le FC Nantes s’agite dans tous les sens !

Alors que l’ombre d’Habib Beye a plané durant une bonne partie de la fin du mois de décembre sur la Jonelière, Antoine Kombouaré était bel et bien de retour sur le front ce lundi pour la reprise de l’entraînement des Canaris. C’est peu dire que la place d’Antoine Kombouaré s’est jouée à un fil au FC Nantes. Le contrat d’Habib Beye avait alors été préparé, validé et envoyé au principal intéressé avant que Franck Kita ne panique devant les difficultés de l’ancien coach du Red Star à mettre en place son staff et ne décide finalement de garder le technicien Kanak. Mais si Kombouaré est resté sur les bords de l’Erdre, le bouillonnant coach de 61 ans va devoir composer avec les arrivées d’Ahmed Kantari et d’Olivier Blondel, respectivement comme entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens.

L’objectif étant d’insuffler une dynamique positive après une première partie de saison chaotique et une triste 14e place en Ligue 1. D’ailleurs, le Kanak donnait le ton en conférence de presse d’avant match JA Drancy-Nantes le 19 décembre dernier. «C’est indéniable qu’il faut du renfort, la direction le sait. Ce groupe a besoin de sang neuf, d’être régénéré. Avec un joueur en plus par ligne, on peut mettre en place une concurrence plus forte.» D’ores et déjà, Anthony Lopes s’est engagé avec le FC Nantes, le désormais ex-gardien de l’OL va apporter toute son expérience à une équipe nantaise qui manque cruellement de leaders. Son arrivée va précipiter le départ d’Alban Lafont plus en odeur de sainteté et qui se cherche déjà un nouveau challenge.

Dégraisser pour mieux recruter…

Mais l’ancien portier du TFC, qui a été d’ores et déjà mis à l’écart, ne sera pas le seul cadre à préparer ses valises puisqu’un dégraissage est à prévoir sur les bords de l’Erdre. Fabien Centonze a lui aussi été écarté tandis que Florent Mollet pourrait partir, tout comme Mostafa Mohamed qui vient de changer d’agent et dont Nantes ne veut plus. L’attaquant égyptien, si tranchant les années précédentes, n’a marqué qu’un but en 13 matches et ne sera pas retenu. Le milieu de terrain défensif Jean-Philippe Gbamin, peu satisfait de son manque de temps de jeu (11 apparitions toutes compétitions confondues, mais aucune titularisation) et de l’absence d’échanges avec son coach pourraient précipiter son départ. Mais l’ancien d’Everton ne partira pas pour partir. Enfin, pour Ignatius Ganago, la donne est différente puisque l’attaquant camerounais dispose d’un profil très recherché. Un club de haut de tableau de Ligue 2 ainsi qu’un club de MLS sont intéressés.

Au niveau des arrivées, de nombreux profils sont ciblés à savoir un défenseur central, un attaquant de pointe, un milieu de terrain et un ailier sont attendus. De nombreux noms circulent dans la presse, mais paraissent en l’état peu accessibles pour les finances nantaises. Car si l’ambition des Kita est de recruter, il faudra dégager un peu de liquidités. Comme la plupart des clubs français, les finances nantaises sont au plus bas. Dès lors, l’idée de vendre le prometteur défenseur international tricolore U21 Nathan Zeze, la plus belle valeur marchande de l’effectif, pourrait être tentante pour dégager quelques liquidités, surtout en cas d’attaque concrète de clubs anglais ou italiens déjà fans du joueur. Qu’on se le dise, l’été s’annonce animé du côté de Nantes. Si le premier signal avec l’arrivée d’Anthony Lopes laisse augurer un mercato hivernal actif, il faudra la jouer fine, notamment au niveau du dégraissage. Un problème que connaissent de nombreux clubs français ces dernières semaines…