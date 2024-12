Les vérités sur l’imbroglio entre Habib Beye et le FC Nantes

Cet hiver 2024, Waldemar et Franck Kita ont souhaité apporter du sang neuf sur le banc nantais après un mauvais début de saison. Quatorzième de Ligue 1 avec 14 points, l’écurie française affiche un triste bilan de 3 victoires, 5 nuls et 7 défaites après 15 journées passées sous les ordres d’Antoine Kombouaré. Pour lui succéder et donner un second souffle à son projet, la famille Kita a ciblé un entraîneur capable d’insuffler énergie et renouveau à l’équipe. Et elle a rapidement jeté son dévolu sur Habib Beye. Auteur d’un bon travail au Red Star, le technicien âgé de 47 ans a vu son nom être associé à plusieurs écuries de l’élite ces derniers mois. Prêt pour le plus haut niveau du football français, il a accueilli très positivement l’intérêt de Nantes.

Beye a fait forte impression lors de son entretien

Un club qui l’intéressait et au sein duquel il se projetait très clairement. Cela s’est d’ailleurs ressenti lors de son long entretien avec Waldemar et Franck Kita. Beye a été le premier entraîneur qui a été reçu en rendez-vous. Il a su se montrer professionnel et a convaincu les Kita, qui lui ont ensuite demandé de constituer son staff, nous a-t-on fait savoir. Tous les voyants étaient donc au vert. Rapidement, les deux parties s’étaient donc mises d’accord sur les conditions de sa signature. Le contrat a été établi, validé et envoyé, avec l’heure de la signature. L’idée était de limoger Antoine Koumbouaré vendredi matin et de présenter Habib Beye dans la foulée dans l’après-midi. Les Kita souhaitaient également que le nouveau coach dirige l’équipe samedi en Coupe de France face à Drancy, au lendemain de sa présentation.

Ce qui a étonné Beye, qui ne souhaitait pas se précipiter et qui a proposé qu’un intérimaire dirige ce match comme il n’aurait pas pu travailler avec les joueurs de la semaine. Ce que les Kita ont finalement compris. Mais la suite des discussions a pris une tournure inattendue. Alors que tout semblait bon, le dossier est finalement tombé à l’eau. En effet, quand Beye a commencé à évoquer son staff, les dirigeants lui ont fait savoir qu’ils souhaitaient qu’il vienne avec quelqu’un d’expérimenté. Ce à quoi Beye a répondu qu’il avait confiance en son staff où figurent des personnes compétentes. Il a indiqué préférer travailler avec des gens de confiance et ne pas vouloir faire venir quelqu’un qu’il ne connaissait pas.

Tout était prévu pour son arrivée

Les parties devaient notamment s’entendre concernant le préparateur physique. Un dossier épineux. En effet, Habib Beye, qui s’est vu confier une mission de six mois avec des contraintes budgétaires importantes, directement liées aux répercussions financières du licenciement d’Antoine Kombouaré, avait une marge de manœuvre limitée pour constituer un staff technique en milieu de saison. Débaucher des collaborateurs de confiance déjà engagés dans d’autres clubs s’est avéré quasiment impossible, tout comme convaincre d’autres cibles d’accepter un projet marqué par une grande incertitude, tant sportive qu’organisationnelle. Malgré ces difficultés, plusieurs professionnels enthousiastes à l’idée de rejoindre Habib Beye ont été approchés.

Cela a été le cas de Grégory Dupont, qui était d’accord avant de se rétracter pour des raisons personnelles. Un autre profil expérimenté en Ligue 1 avait également été présenté par Beye. Mais les Kita ont totalement paniqué en apprenant la rétractation de Grégory Dupont. Face à l’instabilité du projet nantais, d’autres profils ont choisi de jouer la sécurité en restant dans leurs situations actuelles. Finalement, il ne restait que des préparateurs physiques libres. Mais le FC Nantes a catégoriquement refusé ces options et a donné sa priorité à la présence immédiate d’un staff complet plutôt que de miser sur la compétence et le leadership d’un entraîneur.

Des doutes fatals

Habib Beye, conscient des contraintes, s’est montré flexible et déterminé. Mais les premiers doutes du coach sont malgré tout arrivés lorsque Nantes a décidé de repousser la signature après la rétractation de Grégory Dupont. Ce choix a été perçu comme une vision court-termiste et un manque de considération pour Habib Beye, qui a été refroidi par l’attitude des dirigeants vis-à-vis de lui et il a fait machine arrière. Très déçu, Beye ne se voyait pas travailler dans ces conditions. Il estime qu’il devait se lancer dans un projet en totale confiance sinon ce n’était pas la peine. Il reste savoir sur quel banc Habib Beye se lancera.