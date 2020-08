Serie A : la Fiorentina dispose de la SPAL dans les derniers instants du match

Pour le compte de cette 38e et dernière journée de Serie A, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse de la SPAL dans un match sans aucun enjeu. Déjà relégués, les Biancazzurri entamaient néanmoins ce match en mettant de l’envie, insuffisant pour voir Mohamed Farès ouvrir le score sur une frappe qui terminait finalement sur la barre. Pas vernis, les locaux concédaient même l’ouverture du score des Florentins dix minutes plus tard par l’intermédiaire d’Alfred Duncan, bien aidé par le poteau sur ce but. (30e). Vexés, les joueurs de la SPAL réagissaient rapidement.

Après un bon travail de Mattia Valoti, Marco D’Alessandro envoyait une sublime frappe dans le coin gauche du but (39e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, il fallait attendre la dernière minute du temps réglementaire pour voir le match se décanter. Sur un corner d’Eric Pulgar, Cristian Kouamé sautait plus haut que tout le monde et donnait ainsi la victoire aux siens. Déjà passeur décisif sur le second but, Pulgar terminait le travail sur penalty dans le temps additionnel (90+4). Une belle victoire 3-1 pour la Fiorentina face au dernier de Serie A.