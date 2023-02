Karim Benzema devient le 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en Liga

Karim Benzema n’a pas fini de marquer l’histoire du Real Madrid. Un peu plus de 13 ans après son arrivée, l’attaquant vient de devenir, seul, le deuxième meilleur buteur de la Casa Blanca en championnat avec 229 réalisations, devançant Raul, auteur de 228 buts.

La suite après cette publicité

L’ancien Lyonnais profite de la réception d’Elche en ce moment même pour améliorer ses statistiques, lui qui a inscrit le second but de son équipe ce soir. Le Français de 35 ans est tout de même un peu loin de son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo et de ses 311 buts.

À lire

Liga : le Real Madrid et Benzema se régalent contre Elche