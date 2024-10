Le Real Madrid accélère déjà pour le remplaçant de Dani Carvajal !

Une victoire et deux coups durs. Voilà comment résumer la soirée du Real Madrid. Ce samedi, les hommes de Carlo Ancelotti ont, certes, poursuivi leur série d’invincibilité en championnat en dominant Villarreal (2-0) mais le Mister peut regretter les blessures de Vinicius Jr, touché aux cervicales, et surtout Dani Carvajal. Sorti en larmes sur une civière, durement touché au genou droit, l’Espagnol a ainsi vu son diagnostic être publié par le club, ce dimanche et les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Le latéral madrilène souffre, en effet, de trois graves blessures : une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplitéal.

Absent pour les prochains mois et prochainement opéré, le joueur de 32 ans va ainsi grandement manquer aux champions d’Europe en titre. En état de choc, le Real Madrid ne dispose, à ce jour, que de Lucas Vázquez pour le poste de latéral droit alors qu’Eder Militao, Jesús Vallejo et Antonio Rudiger officient, eux, dans l’axe de la défense. Sur le côté gauche, Fran García et Ferland Mendy offrent, quant à eux, deux options au technicien italien. Pour autant, la longue absence de Dani Carvajal risque bel et bien de chambouler le prochain mercato des Merengues, et ce même si Florentino Pérez n’aime pas trop bouger en cours de saison pour ne pas déséquilibrer les budgets.

Trent Alexander-Arnold au Real dès cet hiver ?

Dans cette optique, Sport révèle dans son édition du jour que la Casa Blanca devrait accélérer, plus tôt que prévu, pour une piste de longue date. D’ores et déjà intéressé par le recrutement de Trent Alexander-Arnold l’été dernier, le Real pourrait ainsi ne pas attendre la fin de contrat du latéral anglais, lié à Liverpool jusqu’en juin 2025. Si une arrivée libre était jusqu’alors envisagée, la blessure de Carvajal a largement rebattu les cartes. Engagé sur différents tableaux, l’actuel deuxième de Liga serait donc prêt à dégainer une offre dès cet hiver pour le joueur des Reds.

Une offensive à venir qui permettrait, par ailleurs, au club de la Mersey de récupérer une indemnité. Dernièrement, Relevo affirmait, à ce titre, que les dirigeants madrilènes avaient officiellement débuté des discussions avec l’entourage du joueur. De son côté, Trent Alexander-Arnold n’a lui accepté aucune offre de prolongation de contrat avec Liverpool et patiente encore avant de prendre sa décision. Reste désormais à savoir si le droitier d’1m75 sera libéré dès cet hiver par la formation anglaise ou rejoindra les Merengues librement dans quelques mois. Le Real Madrid - qui peut compter sur Jude Bellingham, grand ami du joueur, pour le convaincre de signer en Espagne - semble quoi qu’il en soit déterminé à l’idée d’avancer la date de son arrivée et ainsi compenser la longue absence à venir de Dani Carvajal…