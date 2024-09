Frederic Massara tire son bilan du mercato de Rennes

Frederic Massara est arrivé cet été au Stade Rennais au poste de directeur sportif. L’ancien dirigeant de l’AC Milan a réalisé plusieurs ventes importantes, notamment celles de Désiré Doué au Paris Saint-Germain, de Benjamin Bourigeaud à Al-Duhail (Qatar) et de Martin Terrier au Bayer Leverkusen (Allemagne). Il a également été actif dans le sens des arrivées avec 12 nouveaux joueurs dont Glen Kamara, Albert Grønbaek ou encore Jota. Dans un entretien publié par L’Équipe ce vendredi, il se confie sur son premier mercato dans le club breton et sur la compétitivité de l’effectif.

« Quand on perd des joueurs importants, c’est sûr que pour reconstruire, ça peut prendre un peu plus de temps. On le savait et on assume. Des joueurs avaient besoin d’aller voir ailleurs, d’autres n’étaient pas épanouis comme ils l’espéraient, d’autres étaient des pépites sur le marché. On a eu beaucoup de dossiers différents au même moment, c’est rare. Douze joueurs sont partis, onze arrivées, mais il y a des moments où il faut le faire pour amener une nouvelle motivation dans le même projet, ambitieux. Quand ça arrive, il ne faut pas avoir peur de changer. C’était le moment. (…) L’équipe doit être compétitive tout de suite. La patience n’existe pas. Ceci dit, il y a quand même le bon sens. Nous, en tant que club, on doit avoir de la patience, on comprend qu’il y a des difficultés, que le coach et son staff ont vécu un été très particulier, sans avoir la possibilité d’assembler l’équipe. C’est le foot, après deux matches difficiles, on tombe sur tout le monde. Mais tombez sur moi, c’est moi d’abord. Après, on va travailler pour que les joueurs comprennent vite ce qu’on veut faire, ce qu’on attend d’eux. Quand on vient à Rennes, on a l’obligation d’être ambitieux », a déclaré Massara.