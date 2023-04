PSG - RC Lens : Seko Fofana tance le PSG malgré la défaite

Alors que le Paris Saint-Germain s’est imposé sur sa pelouse du Parc des Princes face à une valeureuse équipe du RC Lens, dominatrice en début de match et réduite à dix pendant la majeure partie de la rencontre après l’exclusion de Salis Abdul Samed (19ème), les Parisiens ont également pris neuf points d’avance sur leur dauphin lensois grâce notamment à son duo composé de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, tous les deux buteurs pour le PSG en première période. En deuxième période, même si Przemyslaw Frankowski a réduit l’écart sur penalty, la générosité lensoise n’a pas été récompensée.

Il faut dire que les Lensois n’ont pas démérité à l’image de cet état d’esprit irréprochable dont ont fait preuve les joueurs de Franck Haise après la pause. Ces derniers auront fait douter leurs homologues parisiens jusqu’au bout. Et c’est une des images fortes de cette rencontre. Après le coup de sifflet final et alors que Florian Sotoca était en pleine interview d’après match avec le diffuseur du match, Presnel Kimpembe a chanté la chanson «chicoté» indissociable du public et des joueurs lensois. Un signe que les Parisiens étaient véritablement soulagés par cette victoire ? Une évidence selon Seko Fofana.

Une fierté d’avoir fait douter le PSG

«Toute l’attente qu’il y avait autour de ce match était incroyable, au niveau publicité etc… On a joué avec nos armes, malheureusement on prend ce carton rouge rapidement. Quand on revérifie les images, il y a rouge et puis c’est tout mais le plus important c’est qu’on a continué à jouer avec de la personnalité, on a été récompensé, on peut être fier ce soir. Ils nous craignaient au point de chanter 'chicoté' à la fin du match alors que c’est pas une musique forcément pour eux de base, c’est ce qu’on fait de base à domicile mais il l’avait là et on peut voir à travers ces petites détails qu’ils l’avaient là (montrant sa gorge, ndlr). Ils ont eu peur un peu», a notamment confié le capitaine lensois avec fierté.

Seko Fofana a ensuite tenu à remettre l’église au centre du village en comparant les budgets des deux clubs, tout en rappelant que les Lensois l’avaient emporté lors du match aller. «Nous à la base, on a le 11ème budget de France, l’objectif est de venir ici et pas forcément de les regarder mais on a montré la voie dès le début de saison quand on les a battus, ils ont eu un nombre de défaites incroyables après. J’encourage toutes les équipes à venir ici et à jouer avec de la personnalité pour partir sans regret. Ce soir, je suis content, pas parce que c’est Paris mais de façon générale, sur le bilan depuis 3 saisons et j’espère que les gens devant leur TV se régalent. J’espère que malgré tout ils ont kiffé», a lancé le milieu de terrain.

Un message d’espoir pour les jeunes

Visiblement très touché par cette performance de haut vol malgré la défaite de son équipe, le capitaine du RC Lens a voulu lancer un message d’espoir à destination de tous les jeunes. «On a notre philosophie, on est humble, on travaille, on a des bons garçons dans l’équipe, on s’est bien renforcé, les gens se sont bien intégrés et nous on va continuer comme ça, c’est un remerciement aussi à tous les dirigeants qui travaillent très bien pour faire tout pour que ça se passe bien. Aussi les supporters qui sont toujours présents, encore ce soir, c’est ce qui nous pousse et c’est pour ça qu’on a cet état d’esprit. J’espère que ce genre de match peut encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves», a conclu Seko Fofana. Une belle manière de mettre en avant le travail de tout un club mais aussi de ses supporters.