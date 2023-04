Ligue 1 : le PSG s’impose face à Lens et prend 9 points d’avance sur son dauphin

Pour le choc de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, recevait son dauphin, le RC Lens, qui n’a que six points de retard. Une victoire nordiste réduisait l’écart entre les deux formations à petites unités, insuffisantes pour garantir un onzième sacre final en L1 pour le club de la capitale. Bousculé par les accusations de racisme et discriminations envers les personnes musulmanes, l’entraîneur parisien Christophe Galtier devait donc s’imposer face à son homologue, Franck Haise, pour se rapprocher d’un deuxième Hexagoal après le LOSC en 2021. Pourtant, le début de rencontre était à mettre au crédit des Sang-et-Or, qui mettaient le pied sur le ballon. Gianluigi Donnarumma sauvait les siens dès la 2e minute de jeu, décisif sur la tête de Salis Abdul Samed. Lione Messi était ensuite contré par son compatriote Facundo Medina sur une reprise du gauche (13e). L’international ghanéen, auteur de la première occasion du match, s’illustrait ensuite, mais de la pire des manières puisqu’il était exclu après une semelle sur la cheville d’Achraf Hakimi (19e). Nuno Mendes traversait la moitié du terrain, éliminant trois joueurs, mais n’arrivait pas à trouver le cadre de Brice Samba (27e). Quelques minutes plus tard, Mbappé trompait finalement le gardien de but lensois d’une frappe décroisée, bien aidé par le poteau gauche (1-0, 31e). Son 139e but en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu lui permettait de devenir le meilleur buteur du PSG dans l’élite du football français.

Dans la foulée de l’ouverture du score, Przemysław Frankowski était contré par Mendes sur l’occasion du 1-1 (33e). KM7 sollicitait ensuite Samba sur une frappe à 25 mètres (37e). Cependant, le portier nordiste s’inclinait finalement face à la frappe lointaine de Vitinha, à la suite d’un corner (2-0, 37e). Avant la pause, La Pulga, lancé en profondeur par la talonnade de Mbappé, arrivait à creuser l’écart d’un tir croisé pour sceller un peu plus le sort de la rencontre, bien aidé par la supériorité numérique (3-0, 40e). L’Argentin égalisait donc Cristiano Ronaldo avec ce 495e, devant le meilleur réalisateur ex-aequo dans les 5 grands championnats européens. Au retour des vestiaires, la prestation parisienne était un peu plus terne, puisque les hommes de Galtier ne proposaient plus autant d’intentions offensives qu’en première période, gérant le rythme de la rencontre. Loïs Openda, buteur à l’aller, était souvent servi dans le dos de l’arrière-garde francilienne mais était mis en échec par un Donnarumma impérial devant sa ligne (57e, 65e)… jusqu’à l’heure de jeu. Sur un corner venu de la gauche, Fabian Ruiz reprenait le cuir de la main, obligeant Florent Batta à accorder un penalty aux Artésiens. Frankowski prenait le gardien de but italien à contre-pied et réduisait la marque (3-1, 60e). Dans l’autre surface, Hakimi se faufilait dans la zone de vérité mais tombait sur une belle sortie de Samba (77e). Le score ne changeait pas jusqu’au trois coups sifflets de l’arbitre : le PSG prend neuf points d’avance sur son adversaire du soir, qui pourrait perdre sa deuxième place aux dépens de l’OM, qui recevra Troyes ce dimanche soir.

