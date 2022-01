Rennes : Bruno Génésio tacle la Fédération Française de Football

Éliminé par Nancy (1-1, 3-4 aux TaB) dans le cadre des 1/16èmes de finale de la Coupe de France ce dimanche avec le Stade Rennais, Bruno Génésio en a profité pour alerter les instances sur le manque de consignes données au sujet des mesures anti-Covid, avant la rencontre. Selon le technicien des Bretons, le manque de clarté à ce sujet entraîne des inégalités, puisque la Fédération Française de Football (FFF) laisse les équipes s’organiser comme elles le souhaitent.

La suite après cette publicité

«Je regrette un peu le manque de protocole qui aurait dû être mis en place, soit par la Fédération soit par la Ligue, afin que toutes les équipes soient sur la même ligne. Parce que je crois savoir que certains n’ont testé personne. On l’a fait par mesure de précaution et finalement on peut se dire qu’on est les dindons de la farce. Voilà. Peut-être que les dirigeants avaient d’autres choses à faire pendant les fêtes que de sortir un protocole beaucoup plus réglementaire et draconien…», a-t-il expliqué sur Eurosport 2.