Majorque - Real Madrid: les compositions offcielles

Le Real Madrid se déplace ce samedi sur la pelouse de Majorque pour la 31ème journée de Liga. À domicile, les Marjorquais s’organisent en 5-4-1 avec Rajković aux cages. En défense, on retrouve Maffeo, González, Raillo, Nastasić et Lato. Sánchez, Morlanes, Samu et Rodríguez sont au milieu de terrain. Et enfin Muriqi est à la pointe de l’attaque de Majorque.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s’articule en 4-3-3 avec Lunin qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Vazquez, Rüdiger, Nacho et Mendy. Valverde, Tchouaméni et Modric occupent le milieu de terrain. Bellingham, Joselu et Brahim vont animer l’attaque du Real.

Les compositions:

Majorque : Rajković – Maffeo, González, Raillo, Nastasić, Lato – Sánchez, Morlanes, Samu, Rodríguez – Muriqi

La suite après cette publicité

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Modric - Bellingham, Joselu, Brahim.