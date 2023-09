Amical : l’Anglerre remporte son classique face à l’Ecosse

Pendant que la France se rendait en Allemagne, un autre amical avait lieu à Hampden Park entre l’Écosse et l’Angleterre. Au terme d’un des plus vieux classiques du football, ce sont les Three Lions qui ont fini par s’imposer sur le score de 3-1.

La suite après cette publicité

Phil Foden (32e) et Jude Bellingham dans la foulée (35e) ont donné deux buts d’avance aux Anglais, qui ne seront jamais rejoints. Les Écossais ont réduit l’écart par l’intermédiaire de Maguire contre son camp (67e) mais ça n’a pas suffi. Kane (81e) a même scellé le sort de cette rencontre.