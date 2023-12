La Super League détaille la gratuité de son modèle de diffusion

Les chantres de la Super League ont marqué un point important ce jeudi. Plus tôt dans la journée, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a decidé d’autoriser la fin du monopole de l’UEFA sur les compétitions européennes. La voie vers la Super League est ouverte après son lancement chaotique en 2021 qui a vu tous les membres fondateurs (exceptés le Real Madrid et le Barça toujours dans le coup) fuir le projet dans la foulée. La société A22, promoteur de ce nouveau championnat qui n’a pas encore vu le jour mais dont les grandes lignes ont été communiquées, continue de vendre son projet à travers les médias. L’un des fondateurs de l’entreprise, Anas Laghrari, était l’invité de RMC ce soir et est revenu sur un détail important : la gratuité de la diffusion des matchs de Super League. «C’est quelque chose qui n’était pas possible car il n’y avait pas la technologie pour ça. Imaginez Unify, l’application sur laquelle vous pouvez voir tous les matchs gratuitement. Combien de personnes vont vouloir regarder si c’est gratuit, juste en mettant un email et en se connectant à une application ? Des centaines de millions de personnes ! Ce sont ces gens qui génèrent l’argent.»

L’entrepreneur poursuit et explique que c’est la publicité diffusée durant les matchs qui permettra de rémunérer les acteurs de cette compétition. Il y aura également une formule payante qui sera elle dépourvue de publicité, comme le font déjà certaines plateformes de streaming, mais également des possibilités de vivre différemment les rencontres comme choisir l’angle de caméra ou même de commenter la rencontre et d’obtenir des followers. «On va donner le choix à l’utilisateur. Si vous avez envie de choisir votre caméra, vous pourrez le faire. Si vous avez envie de devenir commentateur de votre équipe préférée, d’avoir des followers comme sur Twitch, on pourra le permettre. On va offrir énormément de possibilités qui vont connecter une communauté. Aujourd’hui on souffre pour consommer le football. Imaginez que vous mettez tout le monde au même endroit, qu’il n’y a qu’une seule manière de le mettre : mettre les meilleurs matchs et les distribuer gratuitement, tout le monde viendra chez vous.» Une manière de séduire le plus grand monde.