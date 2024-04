La presse italienne annonce Victor Osimhen tout proche du PSG mais…

Ce n’est un secret pour personne, le PSG va devoir se reconstruire offensivement cet été. En cause évidemment, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Une grosse perte sportive pour le club de la capitale qui va donc devoir repenser son animation offensive. Et si Luis Enrique dispose toujours de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, débarqués l’été dernier, une recrue, voire deux dans ce secteur ne sont pas à exclure. Depuis plusieurs mois, un nom revient avec insistance : celui de Victor Osimhen. Le buteur de Naples, qui a connu la Ligue 1 avec Lille, semble arriver à la fin de son aventure italienne et ne serait pas contre un nouveau défi.

L’été dernier déjà, après sa saison XXL ponctuée d’une victoire finale en Serie A, l’attaquant nigérian avait été très convoité. Mais Aurelio De Laurentiis est dur en affaire et il avait rapidement bloqué son joueur, réclamant une somme folle pour le laisser partir. Victor Osimhen avait accepté cette décision et avait fait le choix de rester une année supplémentaire. Pour autant, il ne fait aucun doute désormais que l’attaquant de 25 ans va faire ses valises cet été. Et à en croire la presse napolitaine, le PSG n’a jamais été aussi proche de conclure l’affaire.

La presse italienne s’est un peu vite emballée…

Selon les informations d’Il Mattino, il n’y a aucun doute, Victor Osimhen va quitter Naples cet été. Le joueur serait même déjà d’accord avec le PSG. Les discussions se seraient accélérées entre l’entourage du joueur et la direction parisienne. Le quotidien italien dévoile même que le natif de Lagos toucherait 13 millions par an en France et signerait un contrat de 4 ans en disposant intégralement de ses droits à l’image. Il Mattino ajoute même qu’il signerait aussi plusieurs contrats de sponsoring avec des marques qataries.

Pourtant, et en dépit de ce que peut raconter la presse napolitaine, le dossier n’est clairement pas si avancé que cela nous a-t-on fait savoir de source parisienne et l’ancien Lillois n’est qu’une piste offensive parmi d’autres. Le jeu de poker menteur est donc lancé et promet un été animé au niveau des rumeurs de transfert dans la capitale. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens… ou pas.