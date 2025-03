L’AFA, l’académie révolutionnaire d’Afrique

C’est une idée qui pourrait bien apporter beaucoup au continent africain dans les prochaines années. Depuis plusieurs mois, l’AFA, ou Academy For All, a vu le jour en Côte d’Ivoire. Cette académie a pour but de « mobiliser le sport pour offrir aux jeunes et aux femmes des opportunités concrètes d’insertion professionnelle et d’autonomie économique.» Qu’est-ce que ça signifie concrètement ? «C’est l’inclusion et l’insertion par le football. Et c’est pour différent public. Il y a plutôt des jeunes en situation de précarité avec le but de les former pour leur future vie professionnelle. Et il y a un secteur un peu plus pro avec une vraie pédagogie sur comment construire sa carrière et son après carrière», nous explique Zoé Duvauchelle, présidente exécutive de l’Academy For All qui précise que cette académie est ouverte à tous. «Il y a des modules de formation théorique, sur le savoir être, les valeurs du sport. Il y a différentes catégories d’âge, une 8 - 16 ans et une 16 jusqu’à 30 ans.»

L’AFA souhaite donc utiliser le sport et plus précisément le football comme levier d’inclusion sociale et créer ainsi de nouvelles opportunités économiques avec l’envie également de permettre une meilleure préparation à l’emploi pour les jeunes femmes. Une population souvent oubliée en Côte d’Ivoire. L’Academy For All travaille d’ailleurs avec l’AFAD, club pro ivoirien actuel 2e du championnat. Et l’AFA, qui aide aussi les entreprises dans ses méthodes de recrutement, a pour ambition de s’étendre et d’appliquer son modèle ailleurs. Une autre académie va ouvrir au Sénégal en septembre prochain, symbole d’un projet qui fonctionne et qui attire de part son programme complet et innovant.