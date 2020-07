Les nouveaux maillots de l'Olympique Lyonnais pour 2020/2021

En pleine préparation pour disputer la finale de Coupe de Ligue face au Paris SG et son match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions contre la Juventus, l’Olympique Lyonnais vient de dévoiler officiellement ses nouvelles tenues pour la saison 2020/2021, qui marquent les 70 ans du club.

Déjà révélés depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, ces maillots de l’Olympique Lyonnais conçus par adidas n’avaient pas forcément plu aux fans lyonnais, les jugeant trop basiques comme nous vous l’avions expliqué.

La tenue domicile arbore effectivement un design très épuré avec du blanc uni sur le torse, et du rouge et bleu sur les trois bandes présentes sur les épaules ainsi que sur le bout des manches. Le maillot adopte une coupe droite et a été conçu dans un tissu qui évacue la transpiration pour plus de confort. À noter la présence du nouveau sponsor maillot principal Emirates et son slogan "Fly Better", qui s'afficheront sur les tenues du club jusqu'en juin 2025.

Le maillot extérieur propose un autre design avec un fond noir charbon mais surtout des fines rayures verticales noir foncé sur le torse tandis que les manches en sont dépourvues. Le col V du maillot affiche des bordures noires tandis que l'on retrouve les trois bandes blanches le long des côtes.