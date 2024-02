Real Madrid : le cas Arda Güler fait de nouveau polémique

Leader de Liga avec huit points d’avance sur le FC Barcelone et en ballottage favorable en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (1-0), le Real Madrid est dans une bonne dynamique et rien ne semble arrêter la Casa Blanca. Pour autant, le club de la capitale espagnole connaît un vrai point noir avec l’intégration très compliquée d’Arda Güler dans son effectif. Arrivé pour 20 millions d’euros cet été, le milieu offensif de 19 ans a très peu joué et cela ne s’arrange pas.

Longuement blessé, ce qui l’a éloigné des terrains jusqu’en janvier dernier, il est désormais apte avec les Merengues. Aligné à cinq reprises depuis le 6 janvier alors qu’il était disponible pour douze matches, il n’a disputé que 92 minutes avec la formation espagnole. Un chiffre très faible qui inquiète la sélection turque en vue de l’Euro 2024 et qui attire d’autres formations voulant le relancer comme le Bayer Leverkusen, Tottenham et l’AC Milan. Ce dimanche contre Séville, son cas ne s’est pas arrangé.

Carlo Ancelotti ne veut plus se justifier

Alors qu’il était prêt sur le bord du terrain à entrer vers la 78e minute de jeu alors que le score était de 0-0, Carlo Ancelotti a finalement demandé au joueur de se rassoir après le but de Luka Modric (81e) et a préféré miser sur Dani Ceballos. Ne disputant pas la moindre minute, Arda Güler a dû voir de loin la victoire de ses coéquipiers contre les Andalous. Une décision qui a étrangement surpris la presse espagnole. Passablement énergique, Carlo Ancelotti a pris les questions évoquant cette décision à bras le corps.

«J’ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j’ai eu une autre pensée. Je pense qu’il le comprend et s’il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n’ai pas à donner d’explications» a ainsi lâché le coach italien. Des propos qui s’inscrivent dans la continuité de ce qu’il avait déclaré avant le match : «qu’Arda Güler ne joue pas est une question de compétition avec les autres. Je choisis les 11 qui jouent et certains ont du mal à entrer, car ils ont perdu beaucoup de temps à cause des blessures. Il est très jeune et doit être patient.»