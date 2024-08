JO 2024 (F) : le Brésil crucifie la France et rejoint les demi-finales

Au lendemain de la qualification de la sélection masculine face à l’Argentine, c’était au tour des joueuses de l’équipe de France de rentrer dans le vif du sujet face à une autre équipe sud-américaine : le Brésil. Un vrai défi pour des Bleues qui n’ont pas brillé lors de la phase de poules en dépit d’une première place validée dans la douleur. Néanmoins, l’optimisme était de mise pour l’équipe d’Hervé Renard avec le retour de leur capitaine - remise d’une blessure contractée face au Canada - et un public de la Beaujoire acquis à la cause des Françaises. Face à elles, les Canarhinas se présentaient sans avoir convaincu jusqu’ici et privées de leur emblématique meneuse de jeu, Marta, exclue pour un geste dangereux contre l’Espagne.

Rarement mise en danger, mais en difficulté pour produire son jeu, l’équipe de France a multiplié les maladresses techniques face à des Sud-Américaines agressives dans le pressing et très bien organisées. Néanmoins, les joueuses d’Hervé Renard se sont procurées les occasions les plus franches durant ce premier acte. D’abord, Karchaoui a bénéficié, au terme d’un check-in interminable du VAR, d’un penalty pour une intervention irrégulière de Tarciano sur Cascarino à la 12ᵉ minute. Or, la Parisienne a totalement manqué son face-à-face avec Lorena (16ᵉ) et une opportunité en or de faire la course en tête. Même son de cloche pour sa compatriote Mbock. Sur un corner venu de la droite et tiré par Bacha, la Lyonnaise a vu son coup de casque fracasser la transversale de la gardienne brésilienne (42ᵉ).

Le scénario catastrophe se répète pour les Bleues !

Accrochée à la pause par une équipe brésilienne qui aura proposé un gros défi physique aux Françaises sans parvenir à peser offensivement, la sélection tricolore a tenté d’emballer ce second acte. Mais à l’instar de ce qui a pu se produire durant les 45 premières minutes, les Canarhinas ont montré du répondant dans les duels, à l’image de ce retour salvateur de Rafaelle dans les pieds de Cascarino qui avait le champ libre dans l’axe (48ᵉ). Peu en vue depuis le début de la partie, car suivie de près dans ses déplacements, Katoto a dû attendre l’heure de jeu pour enfin s’illustrer aux avant-postes et faire passer un gros frisson dans le camp brésilien. Trouvée dans les airs par Cascarino, l’actuelle meilleure buteuse du tournoi a vu le cadre se dérober de peu sur sa tentative de reprise de la tête (60ᵉ). Derrière, c’était au tour de la France de se faire peur. À la suite d’une perte de balle française, Portilho, sur son pied fort, a tenté de placer une frappe croisée dans le petit filet de Picaud. Battue sur l’action, la gardienne tricolore a accompagné du regard ce ballon qui a terminé sa course à quelques centimètres de son poteau droit (64ᵉ).

Le cap des 20 dernières minutes franchi, l’équipe de France a passé la seconde sans parvenir à concrétiser ses temps forts. Décalée sur son côté, Cascarino s’est jouée de la défense auriverde avant de déclencher un tir du droit dans un angle fermé, finalement boxé par Lorena (75ᵉ). Pourtant, plus en jambes que les Brésiliennes, la frustration a gagné les rangs tricolores et la France a fini par se faire surprendre dans les dix dernières minutes de la partie. Sur une touche anodine, Portilho a profité d’une mésentente au sein de l’arrière-garde française pour filer au but et crucifier Picaud d’un plat de pied pour l’ouverture du score (0-1, 82ᵉ). Malgré 16 minutes de temps additionnel et une énorme opportunité de Diani stoppée par une main brésilienne (90ᵉ+9), la France n’a pu combler son retard dans une fin de match décousue où les cartons jaunes se sont multipliés des deux côtés. Ainsi, le rêve olympique s’envole aux portes des demi-finales pour les Bleues. Sans briller, mais à l’expérience, le Brésil retrouvera l’Espagne, tombeuse de la Colombie aux tirs au but plus tôt dans la journée, au tour suivant.