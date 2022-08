OL : Nicolas Tagliafico juge la Ligue 1

Courtisé par le FC Barcelone, Nicolas Tagliafico a longtemps attendu avant de dire oui à l'OL. Mais l'Argentin a fini par rejoindre les Gones, lui qui découvre donc la Ligue 1 après avoir brillé en Eredivisie. En conférence de presse, il a donné son avis sur le championnat de France.

«La Ligue 1 est plus physique et différente de ce que j'ai connu. On demande d'être plus compact, je dois m'adapter à la possession. C'est plus tactique et révolutionnaire pour moi. Ce n'est parfois pas facile, mais je dois connaître mes coéquipiers pour faire des combinaisons.»