PSG - RC Lens : quand le Collectif Ultras Paris chambre l’OM et Mattéo Guendouzi

Vainqueur du RC Lens, samedi soir, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et au premier but de Marco Asensio sous ses nouvelles couleurs, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup lors du choc de la troisième journée de L1. Une rencontre qui a également permis aux supporters parisiens d’envoyer quelques messages. Ainsi, dans les tribunes, côté Auteuil, le Collectif Ultras Paris n’a pas manqué de dézinguer Neymar, parti en Arabie saoudite. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Après l’élimination de l’OM au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, face au Panathinaïkos, le CUP s’en est donné à cœur joie. «OM-Pana, je me suis Ré-ga-lé», a-t-on notamment pu lire sur une autre banderole déployée par le Collectif Ultras Paris, qui s’en est également pris au milieu de terrain Mattéo Guendouzi, en échec lors de la séance de tirs au but fatale aux Marseillais. «Mattéo, tu tires avec la peur», pouvait on également lire. Une provocation logique quand on connaît la rivalité entre les deux clubs…