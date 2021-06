OM : Jorge Sampaoli veut une jeune pépite de Wolfsburg

Depuis la prise de fonction de Pablo Longoria et l’arrivée de Jorge Sampaoli (61 ans), l’OM cherche à renforcer considérablement son effectif et n’hésite pas à tenter des coups et cibler des profils bien précis. Cette fois-ci, l’entraîneur argentin a coché le nom du jeune défenseur de Wolfsburg Anselmo García McNulty.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Sport, l'Olympique de Marseille a désormais jeté son dévolu sur le défenseur hispano-irlandais. La direction phocéenne et surtout Sampaoli surveillent de près sa situation puisqu’il n’a pas encore signé de contrat pro en Allemagne et pourrait bien être tenté de débuter sa carrière sous la houlette d'un entraîneur aussi prestigieux que Jorge Sampaoli. Âgé de 18 ans, le défenseur central gauche était déjà considéré comme l’un des plus gros espoirs du centre de formation du Betis Séville avant son départ en Bundesliga. Wolfsburg espère le convaincre de rester en lui offrant une place de choix dans son groupe professionnel.