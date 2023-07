Accord Manchester United-Inter pour le transfert d’André Onana

La suite après cette publicité

La tendance s’affirmait de jour en jour. C’est désormais une certitude. À 27 ans, André Onana va déjà quitter l’Inter pour découvrir la Premier League. Le gardien camerounais va en effet bientôt s’engager en faveur de Manchester United. ce week-end déjà, les médias indiquaient que les deux clubs étaient en passe de trouver un accord.

Eh bien la BBC et Skysports affirment en choeur que cet accord a en fin été trouvé. Onana sera ainsi transféré en échange de 55 M€ (51 M€ fixes + 4 M€ de bonus). Le joueur est attendu ce mardi dans le nord-ouest de l’Angleterre pour y passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans (plus une sixième année en option).

