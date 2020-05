BL : Havertz et le Bayer Leverkusen s'amusent sur la pelouse du Werder

Suite et fin de cette 26e journée de Serie A et c'était au tour du Werder Brême et du Bayer Leverkusen de retrouver le chemin de la compétition. En déplacement, la formation de Peter Bosz a pu compter sur un Kai Havertz qui avait visiblement des fourmis dans les jambes. Le jeune (20 ans) prodige allemand a inscrit un joli doublé (28e, 33e) permettant aux siens de l'emporter 4-1.

L'égalisation de Gebre Selassie (30e) n'aura été que de courte durée. En seconde période, Weiser creusait l'écart sur un service de Diaby (61e) et Demirbay scellait le score (78e). Avec ce succès, le Bayer reste dans le bon wagon à la 5e place, à deux unités du podium. Pour le Werder, 17e au classement, ça se complique puisque le premier non relégable, Düsseldorf, a toujours 5 points d'avance.