Lorient : le mea culpa de Loïc Féry

Relégué en Ligue 2, le FC Lorient a connu une saison très difficile. Sur le plan sportif, le club n’a jamais réussi à sortir la tête de l’eau. En interne, des différends ont amené des désaccords et même des départs. Pour la première fois depuis la relégation, le président Loïc Féry est sorti du silence, et assume pleinement sa part de responsabilité dans cette descente. Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, il a souligné le «gâchis» par rapport à l’investissement sur le mercato. «On reste sur un sentiment d’échec et de gâchis par rapport à ce que l’on avait mis en place, notamment les moyens pour faire mieux que l’année d’avant (dixième). On avait le huitième budget de Ligue 1 et on a consacré 60 millions d’euros à des acquisitions de joueurs sur les trois derniers mercatos. En tant que président et propriétaire, j’en assume la première responsabilité. En quinze ans au FC Lorient, je n’ai jamais choisi les joueurs. Je valide des choix et j’en assume la responsabilité. Ça se saurait s’il suffisait de mettre de l’argent dans un club de foot pour que ça marche», a répondu le président des Merlus, avant d’évoquer l’imbroglio autour de Régis Le Bris et la décision d’écarter le directeur général, Arnaud Tanguy.

La suite après cette publicité

«Je pense que ça n’a pas été bénéfique dans le fonctionnement du club. J’assume ma responsabilité. Ce que je ne referais pas, c’est de supprimer le poste de directeur général, de mettre la responsabilité du recrutement, en plus de la responsabilité de l’équipe première, sur le coach», a-t-il précisé. Depuis, Laurent Koscielny a rejoint la direction sportive, et Olivier Pantaloni est le nouvel entraîneur des Merlus. Le moyen de lancer un nouveau cycle pour Lorient, et retrouver l’élite dès la saison prochaine.