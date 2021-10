Rennes - PSG : les notes du match

Dernière sortie avant la trêve internationale. Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Rennes ce dimanche après-midi. En tête du championnat grâce à huit victoires en autant de matches, les Parisiens souhaitaient forcément poursuivre leur sans-faute avant les matches en sélection. Mais il fallait se méfier du SRFC puisque le PSG n'a plus lâché de points sur la scène hexagonale depuis le 9 mai... à Rennes ! En face, les Rennais justement, quatorzièmes au coup d'envoi, étaient à la recherche de leur troisième victoire de la saison en L1. Bruno Génésio optait pour un 4-4-2 avec son meilleur buteur Sulemana à gauche et un duo Laborde-Terrier devant. Mauricio Pochettino, lui, alignait un 4-2-3-1 avec Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé en attaque. Malgré une première occasion pour Messi (7e), les visiteurs souffraient d'entrée face au pressing rennais et aux mouvements incessants des locaux. D'ailleurs, le SRFC prenait petit à petit le dessus avec des tentatives de Laborde (10e) et Sulemana (21e), avant la réponse de Neymar (23e) et celle de Mbappé (25e).

Bousculés, les Parisiens arrivaient finalement à créer un gros danger avec ce coup-franc de «La Pulga» sur la barre transversale (31e). On se dirigeait donc vers un 0-0 à la pause mais ça, c'était avant la 45e minute. Sur un magnifique centre de Sulemana, Laborde finissait le travail du gauche (45e, 1-0). Un but encaissé au pire moment par le PSG, mené à la mi-temps. Une fin de premier acte compliquée, et un début de seconde période encore plus dur. Car quelques secondes après la reprise, Tait doublait la mise sur un centre fort de Laborde (46e, 2-0). Le but était validé par la VAR et le PSG se retrouvait dos au mur. Avec ce score, les champions de France avaient du mal à réagir et Sulemana, très actif, était proche du troisième but rennais (61e, 62e). Finalement, le PSG arrivait à réduire le score avec une frappe croisée de Mbappé, mais la VAR refusait ce but pour un hors-jeu (68e). De l'autre côté, la VAR intervenait aussi pour annuler un penalty accordé à Rennes pour une faute de Hakimi sur Laborde (81e). Score final : 2-0. Après huit victoires en championnat cette saison, le PSG s'inclinait contre Rennes.

- L'homme du match : Laborde (8) : l'ancien Montpelliérain a été très généreux défensivement, même si son coup dans le visage de Nuno a été sanctionné par Ruddy Buquet d'un carton jaune (24e). Mais il a également réussi à s'illustrer dans le secteur offensif. Sa reprise assez acrobatique a trouvé le cadre mais n'a pas trompé le gardien italien (10e). Des efforts concrétisés juste avant la pause avec son bel appel au second poteau pour tromper Donnarumma (1-0, 45e). Puis directement en seconde période, avec un rush à droite pour être passeur décisif pour Flavien Tait (46e). Sa malice sur le pied haut d'Hakimi dans la zone de vérité sera déjugée par la VAR (81e). Sa domination s'est même ressentie dans les duels aériens (5 gagnés sur 8).

Stade Rennais

Gomis (6) : le portier sénégalais a profité de l'inefficacité des attaquants parisiens pour ne pas avoir à intervenir durant les 25 premières minutes. Mais derrière, s'il a été impuissant sur le coup-franc de Messi sur la transversale (31e), il est bien resté vigilant sur ses premières prises de balle sur ballon contré (33e, 37e, 39e, 44e). Sur la première tentative cadrée en seconde période, il ne peut rien sur la frappe à ras de terre croisée de Mbappé

Traoré (6,5) : le capitaine malien a été très sollicité car Parisiens forcent beaucoup sur le couloir gauche de Mbappé et Neymar. Malgré cela, il est bien revenu sur la première tentative de Messi (7e).

Omari (5,5) : pour sa troisième titularisation consécutive en championnat, le jeune défenseur n'a pas su réellement trouver ses repères et a laissé quelques espaces dans son dos, exploités par Mbappé (25e). Il faut attendre la demi-heure de jeu pour le voir entrer dans son match avec une bonne intervention sur la passe lobée de Messi (29e).

Aguerd (7) : l'international marocain n'a pas semblé être impressionné par la pointe de vitesse d'Aguerd, n'hésitant pas à se mesurer à lui sur des ballons en profondeur (5e, 70e), tout en usant de sa lecture de jeu pour tenter de belles anticipations et éloigner le danger de ses 30 derniers mètres (8 dégagements, meilleur du match).

Meling (5) : délaissé par les offensives adverses en première période, le Norvégien n'a été que très peu inquiété par Di Maria, qui a dû dézoner à gauche pour tenter d'apporter du danger. Malgré cela, il a su bien neutraliser les appels de Di Maria. Offensivement, c'était un peu plus compliqué (0 centre réussi sur 2), laissant le couloir gauche au talent de Sulemana.

Bourigeaud (5,5) : le milieu de terrain formé au RC Lens a su se montrer dangereux par ses longues passes pour faire basculer le jeu. Souvent esseulé à droite, ses centres lointains dans la surface n'ont très peu trouvé preneurs (1 réussi sur 6). Remplacé à la 75e par Assignon .

Martin (5) : positionné dans l'axe de ce milieu à trois, l'ex-Strasbourgeois n'a pas hésité à profiter des espaces laissés à l'entrée de la surface pour tenter sa chance de loin, sans pour autant attraper le cadre (1e, 17e). Il a offert un coup-franc quasi décisif à Messi (29e), après un écran sur l'Argentin. Remplacé par Santamaria (75e).

Tait (7) : grâce à ses débordements intéressants à droite, couloir dans lequel Nuno Mendes était en difficulté, il a été réussi à bien suivre les efforts défensifs sur les pressings (6 ballons récupérés). Il suit bien l'action dès l'engagement de la seconde période avant d'envoyer sa frappe à ras de terre dans le petit filet gauche de Donnarumma. Remplacé par Ugochukwu (87e).

Sulemana (8) : l'ailier ghanéen a été le plus remuant dans son couloir gauche : d'abord avec quelques débordements sans danger en début de période. En renard des surfaces, il a failli convertir un ballon récupéré dans la surface mais sa frappe est contrée (8e). Son gros travail défensif intéressant (12e) lui a permis de subtiliser plusieurs ballons dans le camp adverse. Son superbe centre rentrant a trouvé Laborde qui donne l'avantage aux Rennais (45e). Ses mouvements perpétuels ont donné le tournis à la défense du PSG, en étant très juste dans sa conduite de balle et la recherche de solutions sur les ailes.

Laborde (8) : voir ci-dessus

Terrier (5,5) : le numéro 7 a été le moins dangereux du trio offensif breton, mais sa bonne participation au pressing haut gêne bien les premières relances adverses. Au retour des vestiaires, son appel dans la surface de réparation a libéré l'espace en retrait pour libérer Tait (46e). Avec peu de ballons touchés en attaque, l'ex-Lyonnais a été obligé de reculer pour aider les siens à faire remonter le bloc. Remplacé par Guirassy (75e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (4,5) : rassurant dès les premières minutes, le portier italien, une nouvelle fois préféré à Navas, n'a pas tremblé face à l'entame séduisante des Rennais. Vigilant sur la demi-volée de Laborde (10e), il s'est par ailleurs montré solide dans ses sorties aériennes. Auteur d'une intervention peu académique sur un centre vicieux de Laborde (22e), son sens de l'anticipation lui a malgré tout permis de stopper certaines prises de profondeur des attaquants bretons. Profitant de la domination parisienne, il n'a plus été sollicité pendant de longues minutes avant d'aller chercher le ballon au fond de ses filets, juste avant la pause. Il ne peut cependant rien faire sur la reprise victorieuse de Laborde (45e). Douché dès la reprise, il ne peut rien faire sur la frappe limpide de Tait amenant le deuxième but rennais (46e). Averti d'un carton jaune après contestation (56e), le gardien du PSG a vécu une après-midi frustrante.

- Mendes (2,5) : rencontre très compliquée pour le jeune latéral gauche portugais. Souvent pris dans le duel, il n'a pas suffisamment pesé sur le plan offensif malgré cette volonté constante de proposer. Cerné sur ses quelques tentatives de débordement, il a trop souvent perdu le ballon (20 pertes de balle sur l'ensemble de la rencontre) et est le principal fautif sur le but rennais. Trop laxiste sur le marquage, il est pris dans son dos par Laborde qui trompe la vigilance de Donnarumma (45e). Dès le retour des vestiaires, le Portugais est une nouvelle fois pris dans son dos, ce qui permet à Laborde de servir Tait pour le but du break (46e). Prestation d'une très grande fragilité. Peu rassurant.

- Marquinhos (5) : face à des Rennais décomplexés en début de rencontre, le capitaine parisien a redoublé de vigilance pour organiser sa défense. Sous la pression de Terrier, il se fait une légère frayeur sur une remise de la poitrine peu appuyée pour Donnarumma (11e) mais s'est, par ailleurs, montré très serein. Appliqué dans la relance, il ne peut que constater les dégâts sur l'ouverture du score de Laborde (45e). Aspiré par l'appel de Terrier, il est également impuissant sur le but de Tait (46e). Malgré sa solide prestation (100% de duels gagnés), il concède, avec ses coéquipiers, sa première défaite en L1 cette saison. Frustrant.

- Kimpembe (5) : à l'instar de son compagnon de défense, le défenseur international français du PSG a répondu présent face au début de match séduisant des rennais. Vigilant sur la frappe de Sulemana (8e), il a par la suite profité de la domination collective des parisiens. Sérieux dans la relance, il ne peut pas intervenir sur le centre précis de Sulemana amenant le but rennais (45e). Dès la reprise, il est obligé de compenser le laxisme défensif de Mendes mais son temps de retard sur Laborde ne lui permet pas d'intervenir et il ne peut que constater le second but rennais (45e). Contestant les décisions arbitrales, symbole de la frustration parisienne, il est averti d'un carton jaune (55e). Bien en place au cœur de la charnière parisienne, il n'a pas commis de grossières erreurs dans cette rencontre mais peut regretter des couloirs parisiens défaillants sur le plan défensif.

- Hakimi (3,5) : véritable satisfaction du collectif parisien depuis son arrivée dans le club de la capitale, la latéral marocain avait fort à faire dans son couloir droit face à la vivacité de Sulemana et ce dernier n'a pas manqué de le faire souffir. Souvent débordé par l'ailier rennais au cours de la rencontre, il n'est pas assez pressant sur le centre de Sulemana, passeur décisif sur le but de Laborde (45e). Des difficultés sur le plan défensif qui ne remettent pas en cause son implication offensive habituelle. A l'image de ce service en retrait parfait à destination de Messi (7e) qui ne peut conclure. Bien moins influant qu'à son habitude, le défenseur parisien a surtout souffert défensivement, une chose rare pour être soulignée. Il n'est pas loin de commettre l'irréparable face à Laborde mais le penalty, dans un premier temps sifflé, est finalement annulé après consultation de la VAR (84e). Prestation à oublier.

- Gueye (4) : crevant l'écran face à Manchester City, le milieu parisien a été largement moins en vue au cours du premier acte. Gêné par l'intensité rennaise au milieu de terrain, il s'est par ailleurs montré plus friable dans le duel (0/2 au cours du premier acte). Idéalement positionné à l'entrée de la surface, il voit sa tentative fuir le cadre de Gomis (27e). Propre, par ailleurs, dans ses transitions, son manque d'influence est aussi un symbole de la fragilité parisienne au Rhoazon Park ce samedi. Remplacé par Herrera (76e)

- Di Maria (3) : pour son retour dans le onze de départ de Mauricio Pochettino, l'ailier argentin s'est montré bien plus discret que ses acolytes sur le front de l'attaque du PSG. Avec un manque de rythme logique, l'Argentin a semblé limité physiquement pour véritablement peser sur cette rencontre. Juste avant la pause, il se crée malgré tout une énorme occasion après un relai avec Messi mais Gomis intervient parfaitement sur sa tentative de remise à destination de Neymar (44e). Au retour des vestiaires, malgré le peu de ballons touchés, il sert idéalement Mbappé sur le but refusé pour un hors-jeu de la star parisienne au départ de l'action (68e). L'ailier argentin a besoin d'enchaîner pour retrouver toute ses qualités physiques.

- Verratti (5) : pour son 350ème match avec le Paris Saint-Germain, le milieu italien a semblé moins omniprésent qu'à son habitude dans l'entrejeu parisien. Profitant des nombreux décrochages de Messi au cœur du jeu, il s'est par ailleurs montré toujours aussi solide dans le duel et dans cette capacité à se sortir de situation sous pression, à l'image de ce tacle en plein cœur de sa surface pour éloigner le danger (42e). A l'image de tout l'effectif parisien, le petit hibou a souvent subi face à des Rennais très séduisants dans l'intensité et la proposition collective. Prestation en demi-teinte. Remplacé par Wijnaldum (76e)

- Neymar (3,5) : à l'instar du duo Messi-Mbappé, le Brésilien a fait preuve de toute sa qualité technique pour donner de la vitesse au jeu offensif parisien, comme en témoigne ce rush solitaire (19e) pour sortir de la pression rennaise. Impliqué dans les mouvements parisiens aux abords de la surface rennaise, l'attaquant parisien rate, cependant, totalement sa frappe sur sa première situation chaude (23e) et a un peu trop souvent pêché dans la finition ou la dernière passe. Irrégulier dans cette rencontre, Ney a vu son impact s'affaiblir au fil des minutes. Sous la pression rennaise, son manque de lucidité a parfois causé du tord à ses partenaires, à l'image de cette passe oubliée à destination de Mbappé, idéalement positionné au second poteau (53e). Trop de déchets (22 ballons perdus) pour espérer se montrer décisif ce samedi. Remplacé par Icardi (76e).

- Messi (5,5) : dès l'entame du match, la Pulga a multiplié les échanges avec ses compères d'attaque. Positionné dans ce rôle de meneur de jeu, la star parisienne s'est rapidement illustré au cœur de la défense rennaise. A la réception d'un centre en retrait signé Hakimi, sa tentative en première intention était finalement contrée (7e). Au fil de la rencontre, il a semblé être l'attaquant parisien le plus influant et aurait d'ailleurs pu permettre aux siens d'ouvrir le score mais son magnifique coup franc enroulé échouait finalement sur la barre (31e). Souvent à l'origine des mouvements offensifs et n'hésitant pas à redescendre plus bas sur le terrain pour accélérer le jeu, le sextuple Ballon d'Or s'est montré de plus en plus discret. A l'origine sur le but refusé de Mbappé (68e), il s'illustre à l'entame du dernier quart d'heure mais son coup franc manque une nouvelle fois de précision (74e). Auteur d'une dernière frappe fuyant le cadre de Gomis (90+1e), l'Argentin a tenté à maintes reprises. En vain.

- Mbappé (5,5) : très en jambes sur la pelouse du Rhoazon Park, l'attaquant parisien a fait parlé sa vivacité et sa maîtrise technique pour proposer des décalages intéressants dès l'entame du match. Sur le premier ballon tranchant de Messi, le natif de Bondy, en position idéale, s'est cependant montré particulièrement maladroit en loupant complètement sa frappe (25e). Malgré cette capacité de percussion et ces prises de profondeur régulières, KM7 a globalement pêché dans la finition (0 tir cadré sur 4 tentatives). Intéressant et disponible pour ses coéquipiers, il aurait pu permettre aux siens de revenir dans la rencontre. Signalé hors-jeu, son but était finalement refusé (68e). Malgré la défaite, l'attaquant parisien reste auteur d'une prestation cohérente.

