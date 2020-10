LdC, EL : l'UEFA autorise le retour du public dans les stades

L'UEFA avait déjà autorisé le retour du public lors de la finale de Supercoupe d'Europe à Budapest entre le Bayern Munich et le Séville FC. Un test suffisamment concluant pour que l'instance européenne n'entérine le retour des spectateurs dans les stades pour ses compétitions. Une seule condition est fixée pour le moment : une jauge maximale de 30% de la capacité des stades.

« Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'autoriser le retour partiel des spectateurs lors des matches de l'UEFA, quand la législation locale le permet, et ce à partir des matches pour équipes nationales de la semaine prochaine », a ainsi dévoilé la Confédération européenne dans un communiqué. Concrètement, l'UEFA laisse le soin aux gouvernements de trancher sur le sujet. Si on en reste aux conditions actuelles fixées par l'Etat Français, le PSG, l'OM et le Stade Rennais ne pourront donc pas accueillir plus de 1 000 spectateurs pour leurs matchs de Ligue des champions. Pour rappel, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, les rencontres se disputaient à huis clos.

