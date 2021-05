Un ancien international polonais conseille à Milik de rester à l’OM

Depuis son arrivée en janvier dernier, Arkadiusz Milik (27 ans) semble plus qu’épanoui à l’OM. Auteur de 6 buts en 13 matches sous les couleurs marseillaises, l’attaquant polonais confirme qu’il peut être l’attaquant tant cherché par la direction olympienne ces dernières années. Et s’il avait sous-entendu espérer jouer dans un plus grand club dans le futur, tout le monde n’est pas de cet avis.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à La Provence, l’ex-international polonais et ancien défenseur de Guingamp Marek Jóźwiak conseille plutôt à Milik de rester à l’OM. « Arek est à l’endroit idéal. L’OM est une très bonne option pour la suite de sa carrière. On voit qu’il prend du plaisir à jouer et les mauvaises expériences du passé vont lui permettre de faire les bons choix dans le futur. Si le projet de l’OM est intéressant du point de vue sportif et financier, que sa famille se sent bien, tout cela va permettre à Arek de donner le meilleur de lui même. Je lui recommanderai de rester à l’OM et en Ligue 1. »