Cadix - FC Barcelone : les compositions probables

Dans le cadre de la 12e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du promu Cadix (21h, à suivre en direct sur notre site). Rencontre lors de laquelle certains cadres blaugranas devraient faire leur retour après avoir été laissés au repos en Ligue des Champions cette semaine (victoire 3-0 à Ferencvaros). Ainsi, le club catalan devrait se présenter dans un 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Ter Stegen devrait être aligné dans les buts. La charnière centrale serait composée de Lenglet et Mingueza. Jordi Alba et Dest sur les côtés. Un double pivot Busquets-De Jong au milieu. Griezmann en soutien de Braithwaite et le duo Messi-Coutinho sur les ailes. La Pulga tentera de dépasser Pelé, auteur de 643 buts sous le maillot de Santos. L'Argentin en est à 641 buts avec Barcelone. Pour Cadix, cela devrait être également un 4-2-3-1 avec Ledesma dans les cages. Espino, Fali, Marcos Mauro et Carcelen pour la défense. Un duo Jonsson-Garrido au milieu. Alex Fernandez dans le rôle de numéro 10 en soutien de Negredo et Perea et Jairo dans les couloirs.