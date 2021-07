Argentine - Brésil : les compositions probables de la finale de la Copa América

La suite après cette publicité

Si l'Euro passionne logiquement les foules chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, les amateurs de foot vont avoir droit à une sacrée finale pour leur compétition continentale. Et nul doute qu'en Europe, dans la nuit de samedi à dimanche (à suivre dès 2h en direct sur Foot Mercato) ils seront également nombreux à avoir un œil sur ce choc.

Une finale où deux hommes sont logiquement très attendus : Neymar et Lionel Messi. Tous deux n'ont encore jamais remporté ce titre, et dans le cas de l'Argentin, le temps commence même à presser. Tous deux réalisent pour l'instant un bon tournoi, et les deux amis auront à cœur d'offrir un énorme moment de joie à leurs compatriotes. Mais ils seront bien accompagnés.

Des individualités en forme

Effectivement, Scaloni devrait aligner Emiliano Martinez, excellent sur cette Copa, dans les cages. Pour le protéger, un quatuor composé de Molina, Otamendi, Pezzella et Tagliafico. Dans la salle des machines on retrouvera un joli duo composé de l'ancien Parisien Gio Lo Celso et du nouveau joueur de l'Atlético Rodrigo de Paul, avec Guido Rodriguez derrière eux, dans un rôle plus défensif. Devant, Lionel Messi sera accompagné de la révélation Nico Gonzalez et de Lautaro Martinez.

En face, du beau monde également, avec Ederson dans les cages et un duo bien connu devant lui : Marquinhos et Thiago Silva. Danilo et Renan Lodi animeront les flancs, alors que l'entrejeu sera composé de Casemiro, Fred, et du Lyonnais Lucas Paquetá. Devant, Neymar aura Everton et Richarlison comme compagnons d'attaque.