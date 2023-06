Lionel Messi justifie son choix de recaler le FC Barcelone pour l’Inter Miami

La suite après cette publicité

C’est décidé ! Lionel Messi va poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Miami, en Major League Soccer. Et dans un entretien plutôt long accordé aux médias catalans Sport et Mundo Deportivo, la légende du football a expliqué les raisons de son choix, lui qui était aussi attendu en Arabie Saoudite, mais surtout du côté du FC Barcelone. Comme il l’a expliqué, une fois qu’il a vu qu’il ne serait pas possible de revenir à Barcelone, il a fait un choix plutôt basé sur la qualité de vie pour lui et sa famille.

« Je voulais quitter l’Europe. J’ai eu des offres d’autres équipes européennes mais je ne les ai même pas prises en compte car mon but était d’aller à Barcelone. Et si ça ne marchait pas à Barcelone, et bien quitter le football européen surtout après avoir gagné le Mondial, qui était ce qui me manquait. Aller aux Etats-Unis me permet de profiter plus au quotidien, mais avec la responsabilité de gagner et faire les choses bien, mais avec plus de tranquillité », a lancé l’attaquant argentin.

À lire

Les terribles confessions de Lionel Messi sur son passage au PSG

Il cherchait la tranquillité

Puis, il a expliqué pourquoi ça ne s’est pas fait avec le Barça. « J’ai entendu qu’ils avaient besoin de vendre des joueurs ou baisser des salaires, moi je ne voulais pas passer par tout ça ni être responsable de quoi que ce soit. On m’a déjà accusé de beaucoup de choses par le passé à Barcelone, je ne voulais pas repasser par ça. Et aussi, la dernière fois, la Liga avait accepté mon inscription et au final ça ne s’était pas fait. J’avais peur que ça se reproduise. J’aurais beaucoup aimé, mais ça n’a pas été possible. Je suis dans une période où je veux être plus tranquille, ne plus être sous les projecteurs, penser plus à ma famille. J’ai pris la décision rapidement parce que je voulais en finir et être tranquille, penser à mes vacances et à mon avenir », a notamment expliqué la nouvelle vedette de l’Inter Miami.

La suite après cette publicité

« En réalité, je n’ai que peu parlé avec Laporta, une ou deux fois maximum. Avec Xavi je parle beaucoup oui, on a parlé de la possibilité d’un retour. On avait beaucoup d’espoir, on en parlait, de savoir si c’était bien pour lui ou pour l’équipe que je revienne. Si ça avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend », a conclu le champion du monde. Le message est passé.