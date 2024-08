Djibril Sidibé débarque à Toulouse

Ce vendredi, le Toulouse Football Club vient d’officialiser l’arrivée d’une recrue. En effet, les Pitchounes ont mis la main sur Djibril Sidibé comme expliqué sur leur site officiel. « Le Toulouse Football Club est ravi d’annoncer l’arrivée libre de Djibril Sidibé, en ce mercato estival 2024. Formé à Troyes et révélé au LOSC, entre 2012 et 2016, c’est finalement à l’AS Monaco que Djibril Sidibé explose aux yeux du monde. Un monde, dont il deviendra Champion, en 2018, avec l’équipe de France. Une récompense unique et inoubliable pour l’infatigable latéral droit de 32 ans, également passé par la Premier League, dans les travées de la Mersey, sous les couleurs d’Everton en 2019/2020. »

Le TFC a ajouté : « mais après un retour à Monaco et une aventure enrichissante en Grèce, du côté de l’AEK Athènes (2022 à 2024), Djibril Sidibé débarque au TéFéCé pour un tout nouveau challenge, pour lui, pour le Club. Riche de ses 225 rencontres de Ligue 1 (11 buts, 25 passes décisives) et de ses 18 capes avec les Bleus, Djibril apportera son expérience au sein d’un groupe jeune, mais ô combien ambitieux. » Prêt à relever un nouveau challenge, l’expérimenté Sidibé va donc retrouver une Ligue 1 qu’il connaît sur le bout des doigts.