PL : les cadors ne signeraient plus de joueurs non vaccinés

A quelques jours du mercato hivernal, une interrogation s'élève de plus en plus en Premier League : la vaccination des joueurs. En effet, le championnat anglais connaît le taux de vaccination le plus bas des cinq grandes ligues européennes, avec seulement 68% de joueurs ayant reçu les deux doses, contre 92% en Espagne à titre de comparaison. Le statut vaccinal deviendrait alors un critère important dans le recrutement des clubs outre-Manche, comme l'expliquait Ralf Rangnick.

«Oui, ce sera à prendre en considération, a déclaré l'entraîneur intérimaire de Manchester United avant le déplacement à Nexcastle. Je comprends tout à fait ce qu'a dit Jürgen (Klopp). Si vous signez un joueur en sachant dès le premier jour qu’il n’a pas été vacciné, vous devez être conscient qu’il pourrait ne pas être disponible – pas seulement pendant 10 jours, mais cela pourrait arriver régulièrement à l’époque de Covid.»