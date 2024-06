Clermont : Allan Ackra en passe de signer !

Fraîchement relégué en Ligue 2, Clermont prépare déjà sa saison 2024-25 et entame son mercato avec une première recrue estivale qui est en passe d’être signée.

Selon nos informations, le milieu du FC Sochaux Montbéliard, Allan Ackra a de grandes chances de s’engager avec le club auvergnat d’autant qu’il se trouve déjà sur place. Milieu de terrain de 20 ans, ce franco-ivoirien, formé au Stade de Reims, a disputé 28 matches de National (1 but et 2 passes décisives) et se trouve en fin de contrat avec le FCSM.