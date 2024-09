Nice n’a pas le droit d’être en contact avec INEOS

C’est une situation assez lunaire vécue du côté de l’OGC Nice ces derniers mois. Le club azuréen, propriété du groupe INEOS, doit faire comme s’il n’appartenait pas à l’entreprise britannique de pétrochimie. La raison ? Cela a été convenu par l’UEFA pour permettre à Nice et à Manchester United de disputer la Ligue Europa sans conflit d’intérêt puisque les deux clubs appartiennent au même groupe.

Et cela se matérialise de manière assez lunaire. Selon les informations de L’Équipe, le Gym ne peut même pas communiquer avec son propriétaire pendant un an. INEOS ne doit plus avoir d’impact dans le club et les actions sont même bloquées pendant un an. Les dirigeants niçois ne peuvent plus passer le moindre coup de fil au PDG d’INEOS Sport Jean-Claude Blanc. Une drôle de manière pour l’UEFA d’esquiver le problème des multi-propriétés.