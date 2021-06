Nicklas Bendtner met un terme à sa carrière

Le buteur danois Nicklas Bendtner, passé par Arsenal, la Juventus, Wolfsbourg notamment, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’ancien international danois (81 sélections) était sans club depuis son départ de Copenhague en août 2020. Formé chez les Gunners, il avait découvert le monde professionnel en 2005 en débutant avec le club londonien. Il avait notamment remporté le Scudetto en 2013 avec la Vieille Dame, ainsi qu’une Supercoupe d’Allemagne avec les Loups en 2015.

« Cela me manque tous les jours, mais je suis également conscient que ce travail a une date de fin. Je pense que je vais passer beaucoup de temps à comprendre que c'est vraiment terminé maintenant. Maintenant, je vais trouver quelque chose d'autre qui m'apporte ce que le football m'a apporté pendant toutes ces années. C'est pourquoi je suis en train de suivre une formation d'entraîneur. J'espère que cela m'apportera autant, voire plus, qu'en tant que joueur », a-t-il déclaré à la chaîne Discovery + et comme le rapporte le Daily Mail.