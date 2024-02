Les problèmes s’accumulent pour Jack Grealish

Jack Grealish n’a pas pu célébrer la victoire de son équipe hier. Pourtant titulaire sur le côté gauche de l’attaque au coup d’envoi de Copenhague - Manchester City, il a dû céder sa place à Jeremy Doku la 21e minute de jeu. L’Anglais a ressenti une gêne musculaire qui l’éloigne des terrains pour une durée indéterminée. En plus de sa blessure, Jack Grealish (28 ans) va devoir gérer ses ennuis avec la justice cette semaine.

Le joueur de City va comparaître devant le tribunal cette semaine après avoir été arrêté pour excès de vitesse selon The Sun. Il encourt une amende basée sur son salaire hebdomadaire de 300 000 £ et jusqu’à six points de pénalité. Une lourde amende puisque ce n’est pas la première fois que l’Anglais est arrêté pour ce type d’infraction au volant. Jack Grealish a déjà été condamné deux fois pour conduite imprudente (2020 et 2022).