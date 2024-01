Yassine Bounou rêve de jouer pour River Plate

Héroïque à la Coupe du Monde 2022 et excellent avec Séville, notamment en Ligue Europa, Yassine Bounou décidait de s’envoler direction l’Arabie saoudite et Al-Hilal cet été. Le portier marocain va donc connaître une nouvelle aventure, cette fois-ci en Asie après avoir connu l’Europe et l’Afrique (au Wydad Casablanca). Cet été, dans un entretien à un TyC Sport, le gardien de 32 ans dévoilait aussi une information surprenante : son rêve de porter les couleurs de River Plate. «River Plate, honnêtement, c’est un de mes rêves et j’aimerais qu’il se réalise un jour».

«Je ne veux pas le faire juste pour porter le maillot (de River). Je veux y aller et être performant. Si je ne me sens pas comme ça, je n’irai pas. J’espère qu’un jour, je puisse avoir cette opportunité et triompher là-bas», expliquait-il. Et cette envie est toujours bien présente puisque lors d’une nouvelle interview, il a confirmé son envie d’un jour découvrir le football argentin. «J’ai deux rêves moi, gagner un titre avec la sélection marocaine et jouer un jour pour River Plate», a-t-il lancé.