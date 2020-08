Vidéo : le penalty manqué de Bertrand Traoré vu par les réseaux sociaux

La suite après cette publicité

Vendredi soir avait lieu la toute dernière finale de la Coupe de la Ligue, au Stade de France. Une finale remportée par le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais, aux tirs au but (0-0, 6 t.a.b. à 5). Et même si le match s'est révélé moins rythmé que prévu, c'est la fameuse séance fatidique qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Côté lyonnais, Bertrand Traoré a failli dans l'exercice, une occasion en or pour les twittos de faire une nouvelle fois preuve de leur très grande créativité.