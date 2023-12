Dortmund : Marius Wolf vit ses derniers mois au club

L’aventure de Marius Wolf en Allemagne devrait prendre fin à l’issue de la saison. Plus aussi indiscutable qu’à une époque, même s’il a disputé 10 matchs de Bundesliga jusqu’à présent, le latéral droit de 28 ans est sous contrat jusqu’en 2024. Et les premières informations indiquent qu’il ne devrait pas être gardé plus longtemps.

Selon Sky Sports, Dortmund ne souhaiterait pas prolonger Marius Wolf et le lâcherait donc gratuitement cet été, en 2024. Le joueur, lui, aimerait pourtant rester. Mais la balle n’est pas dans son camp et plusieurs clubs du Golfe seraient d’ores et déjà intéressés à l’idée de le recruter.