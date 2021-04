PSG : Neymar commence à inquiéter Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

« On est en discussion avec Paris. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Tels étaient les propos du Brésilien mardi soir, dans un entretien accordé à RMC Sport. Mais voilà bien des mois que, médias comme dirigeants, annoncent que tout est bouclé pour la prolongation du joueur. L'officialisation se fait donc toujours attendre, sous fond de nouveau feuilleton mercato avec le FC Barcelone qui serait encore entré dans la danse.

Comme l'explique ARA, le FC Barcelone ne le lâche pas et tentera bien de le recruter. Selon le média ibérique, le PSG avait prévu d'annoncer la prolongation du joueur avant le match de ce soir, en vain donc. Le journal rajoute qu'au PSG, on commence sérieusement à s'inquiéter, et que les propos du joueur n'ont pas forcément énormément de valeur dans le sens où la star de la Canarinha a prouvé par le passé qu'elle était capable d'affirmer quelque chose publiquement pour ensuite faire le contraire.

La presse catalane insiste

Tant que la signature n'est pas confirmée à 100%, le PSG continuera à s'inquiéter précise le média, alors que le principal concerné a bel et bien la volonté de revenir au Camp Nou et de rejouer avec un Lionel Messi qui, selon lui, devrait rester en terres catalanes. De son côté, Sport dévoile les quatre clés de l'opération : la première, que le joueur a décidé de mettre sa prolongation de contrat avec Paris en pause. Ensuite, que l'arrivée de Joan Laporta à la tête du club facilitera les négociations avec le Paris Saint-Germain.

Troisième point : le FC Barcelone sait que c'est maintenant ou jamais pour un retour de son ancien numéro 11. Enfin, pour conclure, le Barça est aussi conscient que le retour de Neymar permettrait de convaincre définitivement Lionel Messi de rester. Autant dire que ce feuilleton est bien loin d'être terminé, et qu'il ne sera vraiment conclu qu'une fois que le PSG aura sorti son communiqué officiel...